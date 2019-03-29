﻿ Европарламент официально признал Гуайдо президентом Венесуэлы, Mixnews.lv

В мире |

Европарламент принял резолюцию, в которой, в том числе, подтвердил признание оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте органа.

Как отмечается, он также полностью поддерживает дорожную карту политика.

«Депутаты призывают страны-члены ЕС, которые еще не признали Гуайдо, сделать это немедленно», — говорится в обращении Европарламента.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

Как сообщалось, Латвия 4 февраля признала главу оппозиционного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом объявил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Латвия признает и поддерживает г-на Хуана Гуайдо, президентом демократически избранного Национального собрания, временным президентом Венесуэлы. Мы призываем Гуайдо провести свободные, справедливые и демократические президентские выборы", - сказано в сообщении политика в соцсети Twitter.

Министерство иностранных дел Латвии выступает за восстановление демократии в Венесуэле.

Источник: Газета.ру