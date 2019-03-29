﻿ День Brexit: cегодня ЕС мог лишиться одной "звездочки", Mixnews.lv

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Сегодня, 29 марта, Великобритания должна была официально покинуть Европейский Союз. Такое решение было принято после референдума о выходе королевства из ЕС. 23 июня 2016 года 52% британских граждан проголосовали за выход Великобритании из ЕС. Против — 48%.

Изначально предполагалось, что Brexit состоится 29 марта, но премьер-министр Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке из-за проблем с согласованием договора, по условиям которого Британия будет покидать ЕС.

Если парламент одобрит согласованный Мэй с Брюсселем вариант договора до 23.00 29 марта (01.00 30 марта по латвийскому времени), то Brexit состоится 22 мая. В противном случае — если соглашение не будет одобрено, и стороны не смогут достичь иных договоренностей, — Великобритания покинет ЕС 12 апреля.

За неделю до официальной даты выходы на марш против Brexit в Лондоне вышли сотни тысяч человек. Организаторы даже говорят, что участников было больше миллиона.

В течение пяти дней под онлайн-петицией за отмену Brexit было оставлено более пяти миллионов подписей.

Ни марш, ни даже петиция не могут иметь прямых последствий, но их массовость добавляет аргументов политикам-противникам Brexit.

Между тем британское правительство 29 марта намерено инициировать проведение в парламенте третьего голосования по соглашению об условиях выхода королевства из Евросоюза. Об этом в четверг заявила лидер Палаты общин (де-факто представитель правительства в парламенте) Андреа Лидсом.

"Вынесенное предложение [по сделке] будет соответствовать постановлению спикера. Единственный способ вовремя гарантировать наш выход [из ЕС] 22 мая - принять соглашение о выходе к 23:00 29 марта, то есть завтра. Европейский совет согласился на продление [Brexit] до 22 мая, если соглашение о выходе будет принято Палатой общин на этой неделе", - сказала она в ходе своего выступления в парламенте.

На саммите ЕС 21 марта было принято единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев: он будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит до конца марта соглашение с Брюсселем о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.

Сделка об условиях Brexit, о которой идет речь, ранее дважды была отвергнута парламентом Великобритании (15 января и 12 марта).

Согласно положениям сделки по Brexit, входящая в состав Соединенного Королевства Северная Ирландия останется в европейском едином рынке и таможенном союзе ЕС на весь переходный период после Brexit до конца декабря 2020 года, сохранив при этом открытый доступ на британский рынок. Это вызывает резкое неприятие многих британских депутатов, которые заявляют, что при таком развитии ситуации Великобритания останется привязанной к ЕС и после Brexit, что, по их мнению, идет вразрез с волей, высказанной большинством британцев на референдуме в июне 2016 года.

Великобритания покинет Евросоюз спустя 43 года непрерывного пребывания в межстрановом объединении.

Что это значит для латвийцев?

Выход Великобритании из Евросоюза неизбежно приведет к потерям как для британской экономики, так и для стран ЕС. По подсчетам немецкого аналитического центра Bertelsmann Stiftung, для каждого жителя Латвии Brexit может стоить от 19 до 35 евро в год.

В случае, если Британия выйдет из ЕС по "жесткому" сценарию, потери для экономики европейских стран составят около 40 млрд евро в год. Граждане Великобритании потеряют 57 млрд евро в год (около 900 евро на человека).

Последствия будут и для тех латвийцев, которые проживают в Британии.

Про словам министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, граждане Латвии, проживающие в Великобритании, могут пострадать в случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения.

"Все граждане ЕС, проживающие в Великобритании, в том числе граждане Латвии, должны зарегистрироваться до 29 марта", – напомнил министр в эфире Латвийского радио 4.

По его словам, если эта процедура не будет выполнена, то могут возникнуть проблемы.

"Если это не будет сделано, могут возникнуть проблемы после 29 марта в случае жесткого Brexit. Тогда мы не сможем помочь этим людям", – сказал Ринкевич.

Он также отметил, что с британской стороной сейчас налажены все договоренности. Однако существуют и нерешенные вопросы, такие как здравоохранение.

"После ухода Великобритании из ЕС без договора Европейская карта страхования здоровья там больше не будет работать", – сказал глава МИД Латвии.