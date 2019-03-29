﻿ В России вступил в силу Закон о фейковых новостях, Mixnews.lv

В России вступил в силу Закон о фейковых новостях (2)
В мире | 29 марта 2019 года, 09:22
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество и государство.
За неуважительные публикации вводится штраф от 30 до 100 тысяч рублей (300 - 1290 евро).
Также Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность.
Источник: ГАЗЕТА.ру
Фото: Flickr/Marco Verch
Когда в Латвии вступит?
4
Ответить
Вперёд к тоталитарной диктатуре.
41
Ответить