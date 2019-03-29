﻿ В России вступил в силу Закон о фейковых новостях, Mixnews.lv

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В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество и государство.

За неуважительные публикации вводится штраф от 30 до 100 тысяч рублей (300 - 1290 евро).

Также Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность.

Источник: ГАЗЕТА.ру

Фото: Flickr/Marco Verch