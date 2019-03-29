﻿ Впервые ВИЧ-инфицированный стал донором почки, Mixnews.lv

Впервые ВИЧ-инфицированный стал донором почки
В мире | 29 марта 2019 года, 10:26
Впервые в мире американские врачи пересадили почку от одного ВИЧ-инфицированного пациента к другому. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что операция была проведена в госпитале Джонса Хопкинса в Балтиморе. На данный момент оба пациента чувствуют себя хорошо.
До этого считалось, что ВИЧ может повлиять на здоровье почек. Однако новые антиретровирусные препараты, применяемые для терапии и профилактики ВИЧ-инфекции, считаются безопасными для почек.
По словам доктора Кристины Дюран из медцентра, операция "бросает вызов ... обществу" и позволяет посмотреть на болезнь под другим углом.
Источник: ГАЗЕТА.ру
Фото: Flickr/PLGSTD07