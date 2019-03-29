﻿ Корабли НАТО проводят в Черном море совместные с Украиной учения, Mixnews.lv

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Корабли НАТО проводят в Черном море совместные с Украиной учения (9)

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В мире | 29 марта 2019 года, 10:55

Турецкое информагентство DHA (Demiroren Haber Ajansı) опубликовало в Twitter видео прохода группировки кораблей НАТО через пролив Босфор, который состоялся накануне.

Эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу", а также вспомогательное судно ВМС Франции "Вар" прошли через пролив в четверг вечером и вошли в Черное море. На палубах было замечено большое количество военных.

Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации, наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Ожидается, что после патрулирования группы в Черном море канадский и испанский фрегаты 1 апреля зайдут в Одессу. Капитаны иностранных фрегатов встретятся с представителями местной власти и Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также примут посетителей у себя на борту во время открытых для посещения часов.

По данным СМИ, после посещения Одессы фрегаты примут участие в морских маневрах "Морской щит" по типу PASSEX - "беглой тренировки" совместно с другими кораблями альянса и военно-морских сил Украины. В терминологии ВМС США таким образом обозначают учения двух различных флотов, в задачу которых входит отработка взаимодействия в условных военных операциях и гуманитарных миссиях.

Источник: NEWSRU.com

Комментарии 9
Вот те на41 минуту назад
Вот чистая правокация, даже больше, это явно агрессия!
Представим: -Россия с Мексикой проводит учения в Мексиканском заливе!
Россия может такое сделать? ..Может!, а будет? -нет конечно!
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Саня1 час назад
какие морские силы вуксраины? Там одни ржавые консервные банки, позорится только
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батя57 минут назад
Зачем это!!? Российские самолеты пару раз пролетят над палубой,военные корабли сопроводят,а пртом будет вони от НАТО и хохляндии на весь мир!!! Малр им было примеров?!! Ну что ж,вперед!!! Пример "Кука" не отрезвил!!!
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