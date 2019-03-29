﻿ В сети появились чертежи iPhone нового поколения, Mixnews.lv

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В интернете появились первые чертежи корпуса нового iPhone с тройным модулем основной камеры, пишет Slashleaks.

У корпуса iPhone нового поколения скругленные края и есть отверстие для беспроводной зарядки. Основная камера получит тройной модуль, который поместят в квадратную рамку вместе со вспышкой.

В комментариях под фотографией интернет-пользователи предположили, что чертеж оказался в общем доступе из-за утечки у поставщиков комплектующих.

Alleged Leaked Schematic Depicts 2019 iPhone With Triple-Lens Camera in Triangular Arrangement - https://t.co/5a8OloTSNX — Anthony Campanella (@RealAnthonyCamp) 29 марта 2019 г.

Apple обещала представить три новые модели iPhone осенью 2019 года. Среди нововведений была анонсирована тройная камера на задней панели для премиальной модели iPhone и двойные камеры для двух других моделей.

Источник: ПОЛИТ.РУ