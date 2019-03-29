﻿ В сети появились чертежи iPhone нового поколения, Mixnews.lv

В сети появились чертежи iPhone нового поколения
В интернете появились первые чертежи корпуса нового iPhone с тройным модулем основной камеры, пишет Slashleaks.
У корпуса iPhone нового поколения скругленные края и есть отверстие для беспроводной зарядки. Основная камера получит тройной модуль, который поместят в квадратную рамку вместе со вспышкой.
В комментариях под фотографией интернет-пользователи предположили, что чертеж оказался в общем доступе из-за утечки у поставщиков комплектующих.
Alleged Leaked Schematic Depicts 2019 iPhone With Triple-Lens Camera in Triangular Arrangement - https://t.co/5a8OloTSNX— Anthony Campanella (@RealAnthonyCamp) 29 марта 2019 г.
Apple обещала представить три новые модели iPhone осенью 2019 года. Среди нововведений была анонсирована тройная камера на задней панели для премиальной модели iPhone и двойные камеры для двух других моделей.
Источник: ПОЛИТ.РУ