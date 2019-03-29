﻿ США за пять лет выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов, Mixnews.lv

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Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон. По его словам, эти деньги пошли на укрепление армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО.

Он добавил, что Вашингтон приветствует стремление Киева вступить в альянс.

"Мы решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства", — заявил Пахон.

Однако этому, как отметил пресс-секретарь Пентагона, мешает территориальный вопрос, и в частности "крымская проблема".

В феврале вступил в силу закон об изменениях в конституцию Украины, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и Евросоюз. Еще в декабре 2014 года Рада отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016-го были приняты изменения, определившие вступление в НАТО как цель внешней политики.

При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для вступления в альянс Киеву потребуется выполнить ряд пунктов, а на это уйдет много времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Источник: РИА Новости

Фото: Flickr/World Armies