﻿ Названа новая дата Brexit: в Британии в третий раз отвергли соглашение с ЕС, Mixnews.lv

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Британские депутаты в третий раз отвергли соглашение с ЕС по Brexit, передает РИА «Новости».

Отмечается, что теперь новая дата Brexit — 12 апреля.

За сделку, внесенную правительством премьера страны Терезы Мэй, проголосовали 286 человек, а против высказались — 344, уточняет агентство.

Также глава Евросовета Дональд Туск заявил, что 10 апреля будет созван Европейский Совет из-за того, что британские депутаты отвергли соглашение о выходе Британии из ЕС.

1 апреля британский парламент продолжит искать альтернативы Brexit. Лондон может также провести досрочные выборы или же новый референдум, однако, времени на принятие решения остается очень мало.

"Соединенное Королевство должно покинуть Европейский союз 12 апреля. Всего за 14 дней. Недостаточно времени для того, чтобы договориться, принять законы и ратифицировать сделку, и, тем не менее, Палата представителей дала понять, что не допустит ухода без сделки. И поэтому нам придется договориться об альтернативном пути продвижения вперед. Европейский союз ясно дал понять, что любое дальнейшее продление должно иметь четкую цель и должно быть единогласно согласовано главами других 27 государств-членов до 12 апреля", — сказала Тереза Мэй после оглашения результатов.

Стоит отметить, что 27 марта прошло голосование по 8 альтернативным вариантам Brexit. И все предложения были отвергнуты. Тогда министр по выходу Великобритании из Европейского союза Стивен Баркли заявил, что результаты голосований показывают, что сделка премьер-министра — это лучший вариант.

Источник: Газета.Ru

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