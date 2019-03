﻿ Евросовет экстренно обсудит Brexit 10 апреля, Mixnews.lv

В мире |

Экстренный саммит Евросовета для обсуждения итогов голосования британского парламента по Brexit состоится 10 апреля, сообщил глава Евросовета Дональд Туск в твиттере.

"Ввиду того, что Палата общин отвергла соглашение о выходе, я принял решение созвать Европейский Совет 10 апреля", — говорится в сообщении.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit

Еврокомиссия считает вероятным "жесткий" Brexit 12 апреля, при котором Великобритания выйдет из ЕС без ратификации договора об условиях отделения.

"Сценарий без сделки 12 апреля сейчас является вероятным сценарием. Евросоюз готовился к этому с декабря 2017 года и теперь полностью готов", — говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в твиттере.

"No-deal” scenario on 12 April is now a likely scenario. The EU has been preparing for this since 12/2017. Now fully prepared. We will remain united. Benefits of WA, including transition period, will not be replicated in “no-deal” scenario. Sectoral mini-deals are not an option. pic.twitter.com/JJndIjMtTy