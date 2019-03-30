﻿ Кита Флинта проводили с танцами у гроба, Mixnews.lv

Кита Флинта проводили с танцами у гроба
В мире | 30 марта 2019 года, 10:39
Близкие и поклонники попрощались с вокалистом The Prodigy Китом Флинтом, скончавшимся 4 марта, сообщает Essexlive.
По данным издания, тысячи фанатов The Prodigy приехали в город Брейнтри, чтобы похоронить вокалиста электронного коллектива.
Церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Однако поклонники танцевали и пили под хиты группы на улице. Для них даже были установлены громкоговорители, транслирующие речи прощающихся с артистом звезд и родственников.
Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Он умер в возрасте 49 лет.
Источник: ГАЗЕТА.ру