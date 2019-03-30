﻿ Кита Флинта проводили с танцами у гроба, Mixnews.lv

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Близкие и поклонники попрощались с вокалистом The Prodigy Китом Флинтом, скончавшимся 4 марта, сообщает Essexlive.

По данным издания, тысячи фанатов The Prodigy приехали в город Брейнтри, чтобы похоронить вокалиста электронного коллектива.

Церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Однако поклонники танцевали и пили под хиты группы на улице. Для них даже были установлены громкоговорители, транслирующие речи прощающихся с артистом звезд и родственников.

Тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Он умер в возрасте 49 лет.

Источник: ГАЗЕТА.ру