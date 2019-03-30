﻿ США согласовали второй пакет санкций по Скрипалям, Mixnews.lv

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США согласовали второй пакет санкций по Скрипалям (3)

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В мире | 30 марта 2019 года, 11:43

Министерство финансов и Государственный департамент США согласовали второй пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери, пишет Bloomberg со ссылкой на источники

Предложения переданы в Белый дом на одобрение. Агентство не называет сроки рассмотрения документов.

По данным источников, санкции коснутся российского банковского сектора, но точный объем санкций не уточняется.

Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери веществом "Новичок", который, по мнению британских специалистов, разрабатывался в СССР. Москва отрицала причастность к инциденту.

США планировали ввести второй пакет санкций в ноябре, но документ так и не был утвержден. Позже американские сенаторы анонсировали введение новых санкций в январе.

Источник: ПОЛИТРУ

Фото: Flickr/don steini

Комментарии 3
Саня3 часа назад
да какой ты им друг? шоха ты подзаборная, тебя они второсортным называют, а ты им жопу лижешь
5
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Patriot3 часа назад
Mès vienmèr atbalstìsim mùsu draugus un sabiedrotos vinu cìnà pret Krievijas agresorpolitiku un starptautiskà terorisma atbalstìsanu.
5
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skifh2 часа назад
Вы бросите куpить навсегда на утро, если пройдете этот советский курс http://legkivdoh.blogspot.com Не прикладывая усилий, у вас просто исчезнет желание курить! Я курильщик со стажем больше 25 лет и бросал раз 100, но только от этого чувствуется реальный эффект! Уже не курю год и ни разу не тянуло!
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