﻿ США согласовали второй пакет санкций по Скрипалям, Mixnews.lv

В мире |

Министерство финансов и Государственный департамент США согласовали второй пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери, пишет Bloomberg со ссылкой на источники

Предложения переданы в Белый дом на одобрение. Агентство не называет сроки рассмотрения документов.

По данным источников, санкции коснутся российского банковского сектора, но точный объем санкций не уточняется.

Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери веществом "Новичок", который, по мнению британских специалистов, разрабатывался в СССР. Москва отрицала причастность к инциденту.

США планировали ввести второй пакет санкций в ноябре, но документ так и не был утвержден. Позже американские сенаторы анонсировали введение новых санкций в январе.

Источник: ПОЛИТРУ

Фото: Flickr/don steini