﻿ Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории, Mixnews.lv

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Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории (11)

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В мире | 30 марта 2019 года, 12:48

Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

"Никто не просил Болгарию предоставить свои черноморские военно-морские базы НАТО или США", — сказал Каракачанов.

По его словам, Болгария проводит политику в интересах поиска компромиссов, а не "нагнетания напряженности".

Он также добавил, что страна является "лояльным партнером" НАТО.

Ранее сообщалось, что Сербия отказалась вступать в НАТО.

Источник: ГАЗЕТА.РУ

Фото: Flickr/ivan chiodino

Комментарии 11
Old JE1 час назад
Болгария откроет базы НАТО у себя после того ,
как получит доступ к российскому газу .
2
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Саня2 часа назад
нашим в пример
5
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ВВС1 час назад
Ну что ж.., может ещё не поздно. Братушки вовремя спохватились, вспомнили историю и поняли, что одними обещаниями от НАТО и ЕС сыты не будут и скорее наоборот - останутся без штанов (сегодня они самые нищие в ЕС). И вспомнили - сколько всего хорошего получили от России и особенно от СССР. ...Вспомнили - кто им дал независимость в своё время...
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