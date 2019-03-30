﻿ Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории, Mixnews.lv

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Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

"Никто не просил Болгарию предоставить свои черноморские военно-морские базы НАТО или США", — сказал Каракачанов.

По его словам, Болгария проводит политику в интересах поиска компромиссов, а не "нагнетания напряженности".

Он также добавил, что страна является "лояльным партнером" НАТО.

Ранее сообщалось, что Сербия отказалась вступать в НАТО.

Источник: ГАЗЕТА.РУ

Фото: Flickr/ivan chiodino