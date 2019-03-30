﻿ Украина запретила ввоз 10 книг из российских издательств, Mixnews.lv

Украина запретила ввоз 10 книг из российских издательств (2)
В мире | 30 марта 2019 года, 14:58
Госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз 10 книг российских издательств. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в ведомстве считают, что в этих произведениях содержатся "признаки пропаганды".
Как отмечается, в частности, были запрещены книги по экономике и менеджменту.
При этом в Киеве заявили, что в книгах по экономике содержится "реклама российских компаний".
Источник: ГАЗЕТА.РУ
Фото: Flickr/Barbara Partee
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