﻿ Украина запретила ввоз 10 книг из российских издательств, Mixnews.lv

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Госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз 10 книг российских издательств. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ведомстве считают, что в этих произведениях содержатся "признаки пропаганды".

Как отмечается, в частности, были запрещены книги по экономике и менеджменту.

При этом в Киеве заявили, что в книгах по экономике содержится "реклама российских компаний".

Источник: ГАЗЕТА.РУ

Фото: Flickr/Barbara Partee