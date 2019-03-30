﻿ Мэр Рима попросила военных и полицию помочь с охраной свалок, Mixnews.lv

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Мэр Рима Вирджиния Раджи полагает, что безопасность столичных свалок и предприятий по переработке мусора должна обеспечиваться при помощи военных в целях недопущения провокаций и поджогов, передает ТАСС со ссылкой на итальянское информагентство ANSA.

Отметим, Рим, город с населением около трех млн человек, испытывает постоянные сложности с уборкой и утилизацией отходов из-за недостатка инфраструктуры.

Со своей просьбой градоначальница обратилась в МВД, а также министерства, курирующие охрану окружающей среды, оборону и экономику.

"Для обеспечения безопасности и порядка мы просим усиления их охраны за счет привлечения военнослужащих. Я написала министрам с просьбой обеспечить круглосуточную охрану этих мест, потому что это стратегические для города объекты", - приводит агентство слова Раджи.

В последние несколько месяцев было уже два случая пожаров на крупных римских пунктах сбора мусора. Одно их предприятий полностью выгорело, что создало дополнительные проблемы для коммунальных служб столицы. Во втором случае прокуратура, открывшая расследование по факту пожара, подозревает преднамеренный поджог.

Кроме того, пожары на свалках создают проблемы для здоровья населению из-за выделяемых при горении токсичных веществ.

Источник: NEWSRU.com

Фото: Flickr/Waqas Jawaid