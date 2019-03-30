﻿ Анджелина Джоли призвала женщин к участию в миротворчестве ООН, Mixnews.lv

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Актриса Анджелина Джоли заявила, что необходимо увеличивать число женщин в миротворческих миссиях и защищать их во время вооруженных конфликтов, передает ТАСС.

Уточняется, что об этом она сказала, будучи послом доброй воли ООН на встрече высокого уровня по миротворчеству.

Джоли отметила, что необходимо увеличивать число женщин в миротворческих миссиях.

"Я уверена, что чем больше они [женщины] будут вовлечены в работу миссий ООН, тем выше будет эффективность этих миссий", — добавила Джоли.

Также она призвала к защите женщин, которые "берут судьбу в собственные руки".

"Мы должны добиться того, чтобы любой, кто совершает преступления в отношении женщин, без всяких исключений предстанет перед судом и понесет наказание", — отметила Джоли.

Источник: ГАЗЕТА.РУ

Фото: Flickr/MAGNISS