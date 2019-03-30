﻿ Фестиваль в честь Майкла Джексона изменит сценарий из-за скандала с педофилией, Mixnews.lv

Фестиваль в честь Майкла Джексона изменит сценарий из-за скандала с педофилией (1)
В мире | 30 марта 2019 года, 16:31
Организаторы Мельбурнского международного фестиваля комедийных шоу, который проводится в честь Принса и Майкла Джексона, решили изменить сценарий из-за скандала с педофилией. Об этом сообщает Herald Sun.
В материале уточняется, что на нем должно было быть показано юмористическое выступление с танцами.
"Но затем мы увидели "Покидая Неверленд" и нам пришлось сделать шоу более подобающим, уместным и чувствительным", — рассказала Джанель Да Силва, которая исполняет роль Майкла Джексона.
Подчеркивается, что она является многолетним поклонником исполнителя и теперь борется со сложными чувствами.
Источник: ГАЗЕТА.ру
Фото: Скриншот
Ой блять скандал с педофилией... скандал был 20 лет назад а сейчас высасоное из пальца дерьмо которое пиарят для заработка на имени. То что он был педо я слышала когда еще только говорить училась. Лучше расскажите почему не посадили
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