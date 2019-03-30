﻿ Фестиваль в честь Майкла Джексона изменит сценарий из-за скандала с педофилией, Mixnews.lv

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Организаторы Мельбурнского международного фестиваля комедийных шоу, который проводится в честь Принса и Майкла Джексона, решили изменить сценарий из-за скандала с педофилией. Об этом сообщает Herald Sun.

В материале уточняется, что на нем должно было быть показано юмористическое выступление с танцами.

"Но затем мы увидели "Покидая Неверленд" и нам пришлось сделать шоу более подобающим, уместным и чувствительным", — рассказала Джанель Да Силва, которая исполняет роль Майкла Джексона.

Подчеркивается, что она является многолетним поклонником исполнителя и теперь борется со сложными чувствами.

Источник: ГАЗЕТА.ру

Фото: Скриншот