﻿ Toyota признала утечку данных более 3 млн клиентов, Mixnews.lv

Toyota признала утечку данных более 3 млн клиентов
В мире | 30 марта 2019 года, 15:20
Японская компания Toyota Motor Corp подтвердила, что в результате несанкционированного доступа могла произойти утечка до 3,1 миллиона наименований персональной информации, сообщает РИА Новости.
Как поясняют в компании, несанкционированный доступ к системе был зафиксирован в торговых подразделениях и пяти компаниях 21 марта. Утечка не затронула данных о кредитных картах.
В Toyota Motor пообещали предпринять меры по обеспечению сохранности информации клиентов.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Фото: Flickr/A Al M