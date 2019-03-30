﻿ Toyota признала утечку данных более 3 млн клиентов, Mixnews.lv

В мире |

Японская компания Toyota Motor Corp подтвердила, что в результате несанкционированного доступа могла произойти утечка до 3,1 миллиона наименований персональной информации, сообщает РИА Новости.

Как поясняют в компании, несанкционированный доступ к системе был зафиксирован в торговых подразделениях и пяти компаниях 21 марта. Утечка не затронула данных о кредитных картах.

В Toyota Motor пообещали предпринять меры по обеспечению сохранности информации клиентов.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: Flickr/A Al M