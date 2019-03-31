﻿ Украина сегодня выбирает президента, Mixnews.lv

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На Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени и будут работать до 20 часов.

Всего Центризбирком Украины зарегистрировал 39 кандидатов в президенты. Двое из них отказались участвовать в выборах, но ЦИК не стал вычеркивать их имена из рекордно длинных бюллетеней, поскольку они сообщили об отказе позже намеченного срока.

Среди заявленных кандидатов — действующий президент Украины Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, телеведущий Владимир Зеленский.

По последним данным, лидирует шоумен Владимир Зеленский: за неделю до выборов его рейтинг превышал 30%. Петра Порошенко готовы поддержать около 17% украинцев, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Как считают социологи, будущий глава государства определится во втором туре. Срок его полномочий составит пять лет.

ЦИК обязан объявить итоги голосования до 10 апреля. Предварительные результаты могут быть известны уже утром 1-го числа. Если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, 21 апреля пройдет второй тур.