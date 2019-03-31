﻿ Блогерша в купальнике станцевала на Красной площади в Москве, Mixnews.lv

Блогерша в купальнике станцевала на Красной площади в Москве (5)

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В мире | 31 марта 2019 года, 16:06

Известная блогерша Александра Митрошина станцевала в купальнике на Красной площади. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Митрошина заключила пари с блогерами из Белоруссии и должна была выполнить их задание. Девушка пришла на Красную площадь днем в субботу, 30 марта, и несколько секунд потанцевала в красном купальнике. Ее помощница, одетая по погоде, в это время приседала.

Если бы девушек заметила полиция, им бы грозил штраф в размере 500 рублей или 15 суток ареста за нарушение общественного порядка. Однако сама Митрошина заявляла, что ее месячный доход варьируется от двух до трех миллионов рублей. В Instagram у девушки 1,3 миллиона подписчиков.

Источник: Лента.ру

Фото: скриншот с видео

Комментарии 5
Побольше бы2 часа назад
таких эксклюзивных и, главное, нужных новостей!!! Спасибо редакции! От души!
2
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Gerda2 часа назад
а омериканские солдаты у нас на спор на милду ходят?
1
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Теперь2 часа назад
слово за блогером Патриотсом!
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