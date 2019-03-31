﻿ Блогерша в купальнике станцевала на Красной площади в Москве, Mixnews.lv

Блогерша в купальнике станцевала на Красной площади в Москве (5)
В мире | 31 марта 2019 года, 16:06
Известная блогерша Александра Митрошина станцевала в купальнике на Красной площади. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Митрошина заключила пари с блогерами из Белоруссии и должна была выполнить их задание. Девушка пришла на Красную площадь днем в субботу, 30 марта, и несколько секунд потанцевала в красном купальнике. Ее помощница, одетая по погоде, в это время приседала.
Если бы девушек заметила полиция, им бы грозил штраф в размере 500 рублей или 15 суток ареста за нарушение общественного порядка. Однако сама Митрошина заявляла, что ее месячный доход варьируется от двух до трех миллионов рублей. В Instagram у девушки 1,3 миллиона подписчиков.
Источник: Лента.ру
Фото: скриншот с видео
таких эксклюзивных и, главное, нужных новостей!!! Спасибо редакции! От души!
24
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а омериканские солдаты у нас на спор на милду ходят?
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слово за блогером Патриотсом!
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