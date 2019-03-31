﻿ Португальская спортсменка умерла беременной, а через три месяца родила, Mixnews.lv

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Катарина Секвейра умерла в декабре 2018 года, ей было 26 лет. Известная спортсменка неоднократно представляла Португалию на международных соревнованиях по гребле на каноэ. Секвейра с детства болела астмой. В декабре ее госпитализировали с очередным приступом. Врачи ввели спортсменку в искусственную кому, но через несколько дней констатировали смерть головного мозга.

Секвейра находилась на 20-й неделе беременности. Чтобы позволить плоду вырасти, врачи подключили спортсменку к аппарату искусственной вентиляции легких. Изначально предполагалось, что в таком виде Катарина проведет три месяца, чтобы плод мог достичь возраста в 32 недели, однако из-за ухудшения респираторного состояния врачам пришлось провести операцию на несколько дней раньше срока, сообщает BBC News.

28 марта 2019 года у Катарины Секвейры родился сын. По заявлениям врачей клинической больницы при Университете святого Жуана в Порту, мальчик родился полностью здоровым — принимая во внимание, что он появился на свет на несколько недель раньше срока. Ребенка назвали Сальвадором.

Решение сохранить ребенка после смерти матери приняла семья спортсменки. Отец Сальвадора, Бруно Саполо, настаивал на том, чтобы их сын появился на свет. Мать Катарины Секвейры заявила, что поддержала это решение, хотя простилась с дочерью 26 декабря.

Катарину похоронили в Порту 29 марта.

Источник: Meduza

Фото: Pixabay