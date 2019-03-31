﻿ Глобальный сбой произошел в Instagram, Mixnews.lv

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Глобальный сбой произошел в Instagram (6)

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В мире | 31 марта 2019 года, 21:35

Пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные на сервиса Downdetector.

Сильные сбои наблюдаются в США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Италии, Польше.

В России о сбое сообщают только жители Москвы.

Ранее пользователи Facebook и Instagram по всему миру столкнулись с проблемами в работе социальных сетей 13 марта.

Источник: Газета.ру

Комментарии 6
Инетользовательпростой19 минут назад
Хосподя - что это за такое - Instagram??? Сколько лет живу, и сто далее не надыть.
1
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Саня1 час назад
И вы двое не сможете целыми сутками пердеть в и-нете. Сможете тогда иметь друг друга в уста.
5
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Latviešu Patriots1 час назад
Vai arī otrādi- iespējams, ka Krievijas hakeri atstrādā tehnoloģijas, lai NATO atslègtu no interneta vides
2
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