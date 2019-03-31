﻿ Глобальный сбой произошел в Instagram, Mixnews.lv

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Пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные на сервиса Downdetector.

Сильные сбои наблюдаются в США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Италии, Польше.

В России о сбое сообщают только жители Москвы.

Ранее пользователи Facebook и Instagram по всему миру столкнулись с проблемами в работе социальных сетей 13 марта.

Источник: Газета.ру