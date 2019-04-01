﻿ Зеленский vs Порошенко: Украину ждет второй тур выборов, Mixnews.lv

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Зеленский vs Порошенко: Украину ждет второй тур выборов (14)

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В мире | 1 апреля 2019 года, 06:56

ЦИК Украины продолжает обрабатывать протоколы голосования, но вряд ли ситуация принципиально изменится: во второй тур выборов президента страны выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Петр Порошенко. Занявшая третье место Юлия Тимошенко такие итоги ожидаемо не признает, пишет BBC.

По данным агентства РИА "Новости", Зеленский возглавляет президентскую гонку с результатом 30,22% голосов после обработки 35,47% протоколов.

О дне голосования - максимально коротко

31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. Это вторые президентские выборы в стране после Евромайдана, и предсказать, кто выйдет во второй тур, изначально было непросто.

Фаворитов было трое: действующий президент Петр Порошенко, его соперница на предыдущих выборах Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ЦИК пока не обработал все бюллетени, но результат уже очевиден: во второй тур выходят Зеленский (он набирает около 30% голосов) и Порошенко (за него проголосовало более 16% избирателей).

По данным МВД Украины, выборы прошли без серьезных нарушений. На некоторых участках полиции пришлось отстранить от работы нетрезвых членов избиркома, а в Подольске в помещение для голосования кинули зажигательную смесь (пожар потушили быстро). Но в МВД подчеркивают, что нарушения на выборах не были системными и не повлияют на результаты голосования.

Комментарии 14
Мэй2 часа назад
Сходи сделай ку пороху-придурок!Зеленский хоть на человека похож
2
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ВВС2 часа назад
ЦИК: ...итоги выборов в/на Украине считать "дурацкой шуткой" и актом ничтожной юридической силы по причине их оглашения в день празднования всемирного Дня Дурака 1 апреля...

2
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Patriot1 час назад
Tu tàdus komentàrus raksti katru dienu.Sanàk ka tu esi krievu pasaule?
3
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