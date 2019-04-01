﻿ Порошенко отчитался о 95-кратном росте доходов за год, Mixnews.lv

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В Едином государственном реестре деклараций Украины опубликованы данные о доходах президента страны Петра Порошенко за 2018 год, из которых следует, что по сравнению с 2017 годом он заработал в 95 раз больше.

В 2018 году задекларированный доход политика составил 1,55 млрд гривен (порядка 56,9 млн долларов), тогда как годом ранее Порошенко получил 16,3 млн гривен (585 тысяч долларов).

В декларации украинский лидер указал полученные им подарки, 336 тысяч гривен (12,3 тысячи долларов) зарплаты, 20,9 млн гривен (769 тысяч долларов) процентов от вклада в Международном инвестиционном банке, 391 тысячу гривен (14 тысяч долларов) в качестве банковского перевода от своей жены Марины Порошенко, 777 тысяч гривен (28,49 тысячи долларов) от продажи недвижимости, 28,8 млн гривен (1,05 млн долларов) от возврата облигаций, 1,105 млрд гривен (40,5 млн долларов) дивидендов от инвесткомпании Rothschild Trust Schweiz AG и 399,9 млн гривен (14,6 млн долларов) дивидендов от инвестфонда "Прайм Ессетс Кепiтал".

Из собственности в декларации Порошенко упомянуты 15 объектов недвижимости, включая участок земли в 33,1 тысячи "квадратов" и четыре квартиры, а также Mercedes-Benz Vito 116 CDI 2010 года выпуска. Жена Порошенко Марина владеет автомобилем Jaguar XF 3/2 Lv8 2008 года выпуска.

Источник: ПОЛИТРУ

Фото: Flickr/World Economic Forum