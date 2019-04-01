﻿ YouTube разблокировал последние видео Дудя и Парфенова, Mixnews.lv

В мире |

YouTube разблокировал видеозаписи журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. До этого YouTube заблокировал за нарушения условия использования сервиса. Как объяснил концертный директор Парфенова Табриз Шахиди, теперь при размещении рекламы в программах этот факт необходимо отмечать в настройках видео.

Отмечается, что видеохостинг также открыл доступ к интервью журналиста Юрия Дудя с Таиром Мамедовым.

Ролики были удалены 28 марта.

Источник: Газета.ru

Фото: screenshot of youtube.com