﻿ YouTube разблокировал последние видео Дудя и Парфенова, Mixnews.lv

YouTube разблокировал последние видео Дудя и Парфенова
В мире | 1 апреля 2019 года, 10:04
YouTube разблокировал видеозаписи журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. До этого YouTube заблокировал за нарушения условия использования сервиса. Как объяснил концертный директор Парфенова Табриз Шахиди, теперь при размещении рекламы в программах этот факт необходимо отмечать в настройках видео.
Отмечается, что видеохостинг также открыл доступ к интервью журналиста Юрия Дудя с Таиром Мамедовым.
Ролики были удалены 28 марта.
Источник: Газета.ru
Фото: screenshot of youtube.com