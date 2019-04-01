﻿ Прекратил действовать договор о дружбе между Россией и Украиной, Mixnews.lv

Прекратил действовать договор о дружбе между Россией и Украиной (7)
С 1 апреля по инициативе украинской стороны прекращает действовать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
Народные депутаты Украины 6 декабря прошлого года одобрили прекращение действия данного договора с 1 апреля 2019 года, президент Украины подписал соответствующий закон, и 12 декабря он вступил в силу.
Как отмечается в законе, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.
В законе отмечается, что, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.
Как заявил ранее президент Украины Петр Порошенко, "непродление Договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии по окончательному разрыву с колониальным прошлым и переориентации на Европу"
По его словам, этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков Украины в международных судах и других международных инстанций к России как нарушителю этого договора и норм международного права.
Источник: Интерfакс
Фото: patriot-zt.info
• Признание границ по состоянию на 1997 год;
• Признание документов, в т.ч. дипломов об окончании вузов;
• Судьбу двусторонних соглашений, которые базируются на Большом договоре (например, об Азовском море, о торговле);
• Гарантия гражданам соседней страны таких же прав, как гражданам своей страны;
• Неприменение силы, угрозы силой, в т.ч. экономического давления.
Очевидно, что теперь у России руки в отношение Украины, что называется, развязаны.