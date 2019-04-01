﻿ Прекратил действовать договор о дружбе между Россией и Украиной, Mixnews.lv

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Прекратил действовать договор о дружбе между Россией и Украиной (7)

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В мире | 1 апреля 2019 года, 11:07

С 1 апреля по инициативе украинской стороны прекращает действовать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Народные депутаты Украины 6 декабря прошлого года одобрили прекращение действия данного договора с 1 апреля 2019 года, президент Украины подписал соответствующий закон, и 12 декабря он вступил в силу.

Как отмечается в законе, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

В законе отмечается, что, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Как заявил ранее президент Украины Петр Порошенко, "непродление Договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии по окончательному разрыву с колониальным прошлым и переориентации на Европу"

По его словам, этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков Украины в международных судах и других международных инстанций к России как нарушителю этого договора и норм международного права.

Источник: Интерfакс

Фото: patriot-zt.info

Комментарии 7
АЛ23 часа назад
Разрыв Большого договора между Украиной и РФ будет иметь существенное отношение для взаимоотношений двух стран, возможно даже определяющее. Ведь теперь целый рад положений договора перестают действовать:
• Признание границ по состоянию на 1997 год;
• Признание документов, в т.ч. дипломов об окончании вузов;
• Судьбу двусторонних соглашений, которые базируются на Большом договоре (например, об Азовском море, о торговле);
• Гарантия гражданам соседней страны таких же прав, как гражданам своей страны;
• Неприменение силы, угрозы силой, в т.ч. экономического давления.
Очевидно, что теперь у России руки в отношение Украины, что называется, развязаны.
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Елена2 часа назад
Ну наконец-то ,надеюсь Россия перекроет хохлам газ,полностью избавится от украинских товаров,и вышлют уже всех хохлов на родину.Удачи а она вам понадобится.
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yes3 часа назад
после 5лет якобы войны с Россией ))))))))
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