﻿ Прекратил действовать договор о дружбе между Россией и Украиной, Mixnews.lv

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С 1 апреля по инициативе украинской стороны прекращает действовать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Народные депутаты Украины 6 декабря прошлого года одобрили прекращение действия данного договора с 1 апреля 2019 года, президент Украины подписал соответствующий закон, и 12 декабря он вступил в силу.

Как отмечается в законе, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

В законе отмечается, что, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Как заявил ранее президент Украины Петр Порошенко, "непродление Договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии по окончательному разрыву с колониальным прошлым и переориентации на Европу"

По его словам, этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков Украины в международных судах и других международных инстанций к России как нарушителю этого договора и норм международного права.

Источник: Интерfакс

Фото: patriot-zt.info