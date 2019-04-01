﻿ Илон Маск выпустил свой первый рэп-трек, Mixnews.lv

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Создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал на сервисе SoundCloud рэп-композицию RIP Harambe.

Двухминутный трек посвящен горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году.

Напомним, в конце мая 2016 года сотрудники зоопарка Цинциннати застрелили 17-летнюю гориллу Харамбе после того, как к ней в вольер упал трехлетний мальчик, за которым не уследила мать. Обезьяна переносила ребенка из одного конца вольера в другой, не причиняя ему никакого вреда.

Источник: ПОЛИТ.РУ