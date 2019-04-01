﻿ Илон Маск выпустил свой первый рэп-трек, Mixnews.lv

Илон Маск выпустил свой первый рэп-трек
В мире | 1 апреля 2019 года, 12:25
Создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал на сервисе SoundCloud рэп-композицию RIP Harambe.
Двухминутный трек посвящен горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году.
Emo G Recordshttps://t.co/zsuB2NDl48 pic.twitter.com/anVkKeFMGr— Jung Musk (@elonmusk) 30 марта 2019 г.
Напомним, в конце мая 2016 года сотрудники зоопарка Цинциннати застрелили 17-летнюю гориллу Харамбе после того, как к ней в вольер упал трехлетний мальчик, за которым не уследила мать. Обезьяна переносила ребенка из одного конца вольера в другой, не причиняя ему никакого вреда.
Источник: ПОЛИТ.РУ