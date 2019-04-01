﻿ Названа самая прибыльная компания мира 2018 года, Mixnews.lv

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Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала ​саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций. По подсчетам экспертов, чистая прибыль Saudi Aramco в 2018 году превысила прибыль Apple, Google и ExxonMobil, вместе взятых ($59,5 млрд, $30,7 млрд и $20,8 млрд соответственно).

Ранее агентство Fitch Ratings сообщило, что годовая прибыль Saudi Aramco до вычета процентов, налогов и амортизации составила $224 млрд, что также значительно превышает показатели Apple и ExxonMobil.

Moody's и Fitch дали довольно высокую оценку запланированному Saudi Aramco выпуску долларовых облигаций: оба агентства поместили его на пятое место в своей инвестиционной шкале (A1 и A+ соответственно). Bloomberg отмечает, что оценка могла бы быть и выше, но добиться более высокого кредитного рейтинга Saudi Aramco мешает налоговое давление со стороны государства. По данным Bloomberg, компания выплачивает 50% своего дохода в виде налога на прибыль и сверх того платит по скользящей шкале роялти.

В результате каждый добытый баррель нефти приносит компании только $26, тогда как Royal Dutch Shell — $38, а Total — $31.

По данным Moody's, только в 2018 году полностью принадлежащая государству Saudi Aramco выплатила в виде дивидендов $58,2 млрд, а ее запасы наличности оцениваются в $48,8 млрд при долге в $27 млрд.

Источник: РБК