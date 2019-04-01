﻿ Друзь после скандала на "Кто хочет стать миллионером?" ушел на пенсию, Mixnews.lv

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Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отказался давать комментарии относительно скандала с мошенничеством и попытке подкупа на шоу «Кто хочет стать миллионером», пишет «Газета». На вопрос о жизни после «Что? Где? Когда?» он ответил анекдотом.

«Я уже все сказал по этому поводу. Лучше расскажу вам анекдот. Мессия приходит на Землю. К нему подходят журналисты и задают вопрос: «А это ваш первый приход?» А он им отвечает: «Без комментариев», — сказал он.

Также он рассказал, что вышел на пенсию и начал активно заниматься преподаванием: «Я уже вышел из бизнеса. Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А еще книжки пишу. За последний год выпустил две книги — детскую и краеведческую — путеводитель по Санкт-Петербургу».

12 февраля главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа перед игрой в ноябре 2018 года. Якобы магистр «Что? Где? Когда?» самостоятельно связался с Бером и предложил ему долю от трехмиллионного главного приза в обмен на раскрытие ответов. Администрация Первого канала начала проверку.

Друзь позднее прокомментировал обвинение в свой адрес. По его словам, все обстояло «с точностью до наоборот»: именно Бер предложил слить ответы в обмен на долю от выигрыша, а знаток лишь «старательно подыграл ему», чтобы последить за дальнейшим развитием событий. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, комментируя скандал, предположил, что между Бером и Друзем существует личный конфликт.

Позже руководство Первого канала приняло решение отстранить на неопределенный срок главного редактора «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера и магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя от дальнейшего участия в этих интеллектуальных программах.

Источник: Афиша Daily