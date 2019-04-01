﻿ Французская полиция в день смеха объявила о наборе на службу кроликов, Mixnews.lv

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Французская полиция решила разыграть жителей в день смеха и объявила о наборе на службу кроликов, передает РИА «Новости».

Планировалось, что кроликов будут обучать искать наркотики, потому что они обладают хорошим нюхом.

«Обоняние кроликов в 30 раз сильнее обоняния собак», — уточнили в «полиции».

Отмечается, что заявление сопровождалось видео, в котором котором девушка в форме полицейского держала на руках кролика в форме.

Источник: Газета.ru

Фото: Flickr/Marit & Toomas Hinnosaar