﻿ Французская полиция в день смеха объявила о наборе на службу кроликов, Mixnews.lv

Французская полиция в день смеха объявила о наборе на службу кроликов (1)
В мире | 1 апреля 2019 года, 15:14
Французская полиция решила разыграть жителей в день смеха и объявила о наборе на службу кроликов, передает РИА «Новости».
Планировалось, что кроликов будут обучать искать наркотики, потому что они обладают хорошим нюхом.
«Обоняние кроликов в 30 раз сильнее обоняния собак», — уточнили в «полиции».
Отмечается, что заявление сопровождалось видео, в котором котором девушка в форме полицейского держала на руках кролика в форме.
Источник: Газета.ru
Фото: Flickr/Marit & Toomas Hinnosaar
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