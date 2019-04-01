﻿ Божена Рынска возглавила "Рейтинг травли" медиаперсон, Mixnews.lv

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Вдова медиаменеджера и политолога Игоря Малашенко Божена Рынска возглавила второй «Рейтинг травли» медиаперсон, опубликованный RT.

В исследовании, подготовленном по просьбе телеканала компанией «Крибрум», изучены публикации в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах в период с 22 по 28 марта.

Лидирует Божена Рынска — коэффициент негатива в адрес журналистки составил 33,5%. На втором месте — блогер Белла Рапопорт, в прошлом рейтинге занимавшая третью строчку (26,8%). Третье место досталось лидеру первого «Рейтинга травли» ведущей Ольге Скабеевой (13,4%).

Исчезли из рейтинга главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Источник: ПОЛИТ.РУ