﻿ Обработано 80% бюллетеней: Зеленский продолжает лидировать, Mixnews.lv

В мире |

Шоумен Владимир Зеленский набирает 30,34% голосов на выборах президента Украины, свидетельствуют данные украинской ЦИК после подсчёта 85,07% протоколов.

Второе место предварительно занимает действующий президент Украины Пётр Порошенко, у которого 16,02% голосов избирателей.

Тройку лидеров замыкает лидер партии «Батькивщина» (13,28%).

После обработки 80% протоколов Зеленский набирал 30,40% голосов. При этом Порошенко поддерживали 16,03% избирателей.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта.

Источник: RT на русском_