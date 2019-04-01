﻿ Обработано 80% бюллетеней: Зеленский продолжает лидировать, Mixnews.lv

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Обработано 80% бюллетеней: Зеленский продолжает лидировать (2)

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В мире | 1 апреля 2019 года, 18:09

Шоумен Владимир Зеленский набирает 30,34% голосов на выборах президента Украины, свидетельствуют данные украинской ЦИК после подсчёта 85,07% протоколов.

Второе место предварительно занимает действующий президент Украины Пётр Порошенко, у которого 16,02% голосов избирателей.

Тройку лидеров замыкает лидер партии «Батькивщина» (13,28%).

После обработки 80% протоколов Зеленский набирал 30,40% голосов. При этом Порошенко поддерживали 16,03% избирателей.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта.

Источник: RT на русском_

Комментарии 2
Адельфина28 минут назад
А я теперь вот думаю, доживет ли он при таких соперниках до второго тура-то...?
Тимошенко его хоть сейчас съест.
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meir50 минут назад
Шалом- воистину шалом!
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