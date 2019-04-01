﻿ Обработано 80% бюллетеней: Зеленский продолжает лидировать, Mixnews.lv

Обработано 80% бюллетеней: Зеленский продолжает лидировать (2)
В мире | 1 апреля 2019 года, 18:09
Шоумен Владимир Зеленский набирает 30,34% голосов на выборах президента Украины, свидетельствуют данные украинской ЦИК после подсчёта 85,07% протоколов.
Второе место предварительно занимает действующий президент Украины Пётр Порошенко, у которого 16,02% голосов избирателей.
Тройку лидеров замыкает лидер партии «Батькивщина» (13,28%).
После обработки 80% протоколов Зеленский набирал 30,40% голосов. При этом Порошенко поддерживали 16,03% избирателей.
Выборы президента Украины состоялись 31 марта.
Источник: RT на русском_
Тимошенко его хоть сейчас съест.