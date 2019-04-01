﻿ ОБСЕ признали первый тур выборов на Украине, Mixnews.lv

ОБСЕ признали первый тур выборов на Украине (1)
Канерва подчеркнул, что первый тур президентской гонки соответствовали стандартам ОБСЕ.
«Выборы... были свободными», — добавил Канерва.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.
Ранее Порошенко пообещал побороться за президентское кресло во втором туре выборов.
Источник: Газета.Ru
И по образу и подобию Укропии - такие же демократичные выборы по всем Еуропам? Ну, ну!
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