﻿ Банкиры: Британия теряет от Brexit 600 млн фунтов в неделю, Mixnews.lv

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Экономика Великобритании несет потери от решения покинуть Евросоюз порядка 600 млн фунтов стерлингов (786,5 млн долларов) в неделю. Об этом свидетельствуют данные аналитиков одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, сообщает Reuters.

Согласно подсчетам, в настоящее время ВВП Великобритании примерно на 2,4% меньше, чем гипотетический показатель, рассчитанный при условии, что на референдуме 2016 года страна решила бы остаться в составе ЕС.

"Главные потери концентрируются в сфере инвестиций и потребительских расходов", – заявил экономист Goldman Sachs Свен Яри Стен.

По мнению экономистов Goldman Sachs, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, это приведет к еще большим потерям за счет падения курса фунта стерлингов. При этом, если страна все же решит остаться в составе Евросоюза, подъем ее экономики ускорится, что компенсирует нанесенный ущерб.

Напомним, за последние недели правительство Великобритании трижды выносило на голосование законопроект о Brexit, однако парламент трижды его отклонил.

Евросоюз предоставил отсрочку до 12 апреля, и в случае, если власти не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.

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