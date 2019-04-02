﻿ Эстония добивается регулярного военного присутствия США в Балтии, Mixnews.lv

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Эстония выступает за обеспечение регулярного ротационного военного присутствия США на территории всех трех Балтийских государств. Об этом заявил на встрече с журналистами в Вашингтоне посол Эстонии в Польше и Румынии Эрик Мармей, пишет ТАСС.

В Вашингтоне он принимает участие в конференции по вопросам политического планирования НАТО в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств альянса, намеченной на 3-4 апреля.

"Считаю очень важным, чтобы американское присутствие и флаг были во всех этих странах. США ведут переговоры с Польшей по вопросу о расширении [американского] военного присутствия. От лица Эстонии скажу, что хотелось бы видеть этих солдат на ротационной и регулярной основе во всех странах Балтии", - заявил Мармей. В недавнем прошлом он был послом своей страны в Вашингтоне.

В свою очередь, глава департамента трансатлантических отношений и политики безопасности МИД Литвы Раймонда Мурмокайте, также принимавшая участие в брифинге, призвала еще больше укрепить расширенное передовое военное присутствие НАТО.

"Расширенное передовое военное присутствие НАТО в основном является сухопутным. Чего нам не хватает, так это военно-воздушного и военно-морского усиления", - сказала дипломат.

Глава группы политического планирования в МИД Латвии Андрис Разанс выразил на этой встрече с репортерами мнение о том, что существует необходимость наращивать силы НАТО на восточном фланге и что такое присутствие должно быть многонациональным.

"Определенно, одной из проблем, с которой мы не справляемся, является баланс между военным присутствием России на северо-западе своей страны и [присутствием] НАТО на северо-востоке Европы", - утверждал представитель МИД Латвии. "Это означает, - пояснил Разанс, - что мы будем приветствовать дополнительное присутствие НАТО в нашем регионе".

"Однако это не должны быть национальные мероприятия", - убежден дипломат.