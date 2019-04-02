﻿ Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову на 3 месяца, Mixnews.lv

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Мещанский суд Москвы продлил домашний арест российскому режиссеру Кириллу Серебренникову на 3 месяца — до 4 июля.

Судья Ирина Акуратова удовлетворила ходатайство прокурора о продлении срока нахождения Серебренникова под домашним арестом. В последний раз меру пресечения ему продлевали 17 октября.

Напомним, ранее Генпрокуратура направила в Мещанский суд Москвы дело о хищении 133 миллионов рублей, по которому проходят режиссёр Кирилл Серебренников и ещё несколько человек.

Источник: L!FE