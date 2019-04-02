﻿ Божена Рынска сообщила о смене фамилии, Mixnews.lv

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Российская журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа. Об этом она написала на своей странице в Facebook 1 апреля.

На верифицированной странице в Facebook она по-прежнему зарегистрирована под фамилией Рынска.

Тело Игоря Малашенко было найдено в его доме в Испании 25 февраля. По словам экспертов, 64-летний медиаменеджер покончил с собой. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 18 марта.

В интервью радио Baltkom она рассказала, что чувствует свою вину в смерти мужа. По словам Божены, в последние дни Малашенко находился в глубокой депрессии, но за день до суицида казалось, что он начал приходить в себя.