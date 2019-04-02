﻿ ВИДЕО: в Исландии туристы убежали от ледяного цунами, Mixnews.lv

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31 марта на юго-востоке Исландии туристам пришлось спасаться бегством от больших волн, вызванных обвалом льда с выводного ледника Брейдамеркурйокудль. Люди фотографировались на берегу, когда произошло ледяное цунами. Обошлось без пострадавших.

Стефан Мантлер из туристической компании Háfjall рассказал телекомпании RÚV, что туристы были проинформированы насчет действий в подобной ситуации. Гид отметил, что они не были напуганы произошедшим, но были взволнованы.

Он поделился видео происшествия на странице туркомпании в Facebook:

Также на странице компании размещено снятое с дрона двумя днями ранее видео обвала ледника в море:

Отметим, что подобные события представляют серьезную опасность для людей на берегу и в море. Бывали случаи, когда волны после обвала льда переворачивали суда с туристами, которые слишком близко приблизились к леднику.

Еще одно ледяное цунами в марте, которое попало на видео, произошло в Антарктиде. У станции "Прогресс" на берегу залива Прюдс 14 марта обвалился лед с выводного ледника Долк, что вызвало образование крупной волны, которая, в свою очередь, привела к разрушению и движению дрейфующего льда и активному движению скопившихся вдоль станционного побережья больших айсбергов, с последующим их разламыванием и переворачиванием.

Было повреждено около 70 м основной сливной магистрали станции с металлическими опорами, поврежден гидрологический балок, разломан прицеп от автомобиля "Арго", сообщает Stormnews со ссылкой на Арктический и антарктический НИИ (ААНИИ).

Источник: NEWSru.com