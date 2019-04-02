﻿ В США фокусника Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании, Mixnews.lv

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В Нью-Йорке начали расследование в отношении комика и иллюзиониста Дэвида Блейна из-за обвинений в изнасиловании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу отдела расследований полиции города Дермота Шеа.

По его словам, расследование начало специальное подразделение. Других деталей он не сообщил.

Источники телеканала, знакомые с расследованием, указали, что против Блейна подали заявление в полицию. При этом, по их словам, не исключено, что у обвинения истек срок давности. Еще один источник CNN указал, что около года назад против Блейна проводилось расследование, но оно было закрыто.

По данным высокопоставленного источника в полиции The Daily Beast, заявления поступили от двух женщин. По меньшей мере у одного из них истек срок давности — инцидент произошел в 1998 году, уточнил он.

В октябре 2017 года стало известно, что фокусника обвинила в изнасиловании британская модель Наташа Принс. По ее словам, Блейн изнасиловал ее в частном доме в 2004 году. В Скотленд-Ярде сообщили, что она подала заявление в ноябре 2016 года. При этом адвокат Блейна Марти Сингер заявила, что ее подзащитный отрицает обвинения в изнасиловании.

Источник: РБК