﻿ В Ирландии изобрели съедобные стаканчики и трубочки для коктейлей, Mixnews.lv

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В Ирландии ученые представили съедобные стаканчики и трубочки для коктейлей, которые могут заменить одноразовые аналоги из пластика. Об этом пишет Irish Times.

Съедобные трубочки разных цветов и вкусов сделаны из картофельной мякоти. Разработкой занималась команда международного проекта Agrocycle, куда помимо ирландских ученых входят специалисты из восьми стран Евросоюза, а также Китая и Гонконга. Ученые надеются, что их проект поможет снизить масштабы загрязнения пластиком. По словам профессора Университетского колледжа Дублина Шейна Уорда, идея может заинтересовать отели, рестораны и столовые.

Agrocycle предлагает фермерам и производителям продуктов питания не выбрасывать пищевые отходы, а сделать из них что‑то более ценное. Например, печенье и хлеб из рисовой шелухи. Другим изобретением команды стала подкормка для свиней из грибных отходов. Координатор проекта Том Керран отметил, что около 10% собранных на фермах грибов выбрасывают из‑за неправильного размера или формы, но они могут стать отличным источником витамина D для свиней.

Десятки стран ограничивают производство и использование пластиковых предметов. С 1 апреля запрет на производство, импорт и продажу одноразовых пластиковых пакетов вступил в силу в Грузии. В Евросоюзе от одноразовых изделий из пластика планируют отказаться к 2021 году. О том, почему объем пластикового мусора нужно сокращать и как с этим обстоят дела в России, «Афиша Daily» писала в отдельном материале.

Источник: Daily Афиша