﻿ В Польше католические священники сожгли книги о Гарри Поттере, Mixnews.lv

У одного из костелов Гданьска группа священников сожгла несколько книг, которые, как они считают, противоречат христианскому учению.

Среди сожженных книг оказались романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, а также «Сумерки» Стефани Майер. Священники также сожгли несколько изображений языческих богов.

На страничке прихода в фейсбуке священники привели цитаты из Ветхого и Нового заветов, требующие сожжения статуй языческих богов и магических книг.

#Poland AD 2019: In a religious ceremony, a #Gdańsk church burned "articles related to magic" incl. #HarryPotter & @Twilight books, an African mask, elephant figure and.. a #HelloKitty umbrella.

3 years of conservatives in power and the country is reverting to tribal barbarism pic.twitter.com/iBmUbVoat7

