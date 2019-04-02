﻿ В здании военной академии Петербурга прогремел взрыв: есть пострадавшие, Mixnews.lv

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В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, около 13:30 "в одном из служебных помещений административного здания" взорвался неустановленный безоболочный предмет.

В результате ЧП три человека получили травмы. Им оказали медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает.

На месте работает руководство вуза и правоохранительные органы. Обстоятельства выясняются.

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в военной академии pic.twitter.com/wWPgo9se7w — Екатерина Самосадск (@Ucyn1Miss) 2 апреля 2019 г.

Военная прокуратура РФ начала проверку после взрыва.

«Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения организовала проверку соблюдения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв прогремел в учебном классе на втором этаже. Обрушился лестничный пролет, около 20 человек оказались заблокированы. Проведена эвакуация. Официально эта информация не подтверждалась.

Тем временем, как сообщает портал 78.ru, в военно-космической академии нашли еще один боеприпас. Снаряд лежал под лестницей. Сейчас его исследуют взрывотехники.

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского — один из крупнейших военных вузов России. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил, других видов и родов войск, а также федеральных органов исполнительной власти.

Источник: RIA Novosti