﻿ В здании военной академии Петербурга прогремел взрыв: есть пострадавшие, Mixnews.lv

В здании военной академии Петербурга прогремел взрыв: есть пострадавшие (17)

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В мире | 2 апреля 2019 года, 15:52

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, около 13:30 "в одном из служебных помещений административного здания" взорвался неустановленный безоболочный предмет.

В результате ЧП три человека получили травмы. Им оказали медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает.

На месте работает руководство вуза и правоохранительные органы. Обстоятельства выясняются.

Военная прокуратура РФ начала проверку после взрыва.

«Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения организовала проверку соблюдения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв прогремел в учебном классе на втором этаже. Обрушился лестничный пролет, около 20 человек оказались заблокированы. Проведена эвакуация. Официально эта информация не подтверждалась.

Тем временем, как сообщает портал 78.ru, в военно-космической академии нашли еще один боеприпас. Снаряд лежал под лестницей. Сейчас его исследуют взрывотехники.

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Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского — один из крупнейших военных вузов России. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил, других видов и родов войск, а также федеральных органов исполнительной власти.

Источник: RIA Novosti

Комментарии 17
Саня2 часа назад
треть населения уехало, плоды приходить будут только сейчас, когда трудоспособного населения не остаётся, скоро всё укры займут, будешь учить их мову
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Саня2 часа назад
сами долбоёбы вымрете, не долго осталось
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loh2 часа назад
Анжела, иди сосать своим союзникам, они ждут и не забудь заплатить при этом
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