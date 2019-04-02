﻿ Зеленский пойдет на дебаты с Порошенко, если найдет время, Mixnews.lv

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Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, при каком условии он согласится провести дебаты с действующим украинским лидером Петром Порошенко.

Об этом сообщает «Обозреватель».

По его словам, Зеленский согласен участвовать в дебатах, если это позволит его график, так как он всё ещё остаётся художественным руководителем студии «Квартал 95».

«Да, конечно, учитывая то, что Владимир заявлял, что он готов к этим дебатам. Единственное, я не совсем понимаю относительно графиков — это вопрос к пресс-службе (студии «Квартал 95». — RT)... Зеленский готов к дебатам, он об этом говорил. А как это будет происходить и когда, это уже другой вопрос», — сказал он.

Ранее советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов.

Источник: RT на русском