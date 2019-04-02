﻿ В Moody's оценили вероятность "протестной" смены режима на Украине, Mixnews.lv

В мире |

Международное рейтинговое агентство Moody's оценило вероятность беспорядочной смены политического режима на Украине после президентских выборов. Об этом говорится в отчёте, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

В тексте сообщается, что шансы смены режима на Украине снизились.

«Исход и небольшой масштаб протестов, которые проходили до сих пор, позволяют предположить, что вероятность беспорядочной смены режима снизилась, что является позитивным фактором», — отмечается в документе.

В Moody's добавили, что, несмотря на многочисленные сообщения о подкупе избирателей и об обвинениях кандидатов в фальсификации результатов голосования, электоральный процесс проводился «надлежащим образом».

Ранее в ЦИК Украины проинформировали, что шоумен Владимир Зеленский и действующий лидер Пётр Порошенко занимают первое и второе места соответственно на выборах главы государства после обработки 95,72% протоколов.

Оба кандидата проходят во второй тур голосования, который, по предварительным данным, состоится 21 апреля.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.

Источник: RT на русском