﻿ Панин назвал россиян "злобными уродцами", Mixnews.lv

Панин назвал россиян "злобными уродцами" (8)

Российский актер Алексей Панин раскритиковал россиян, назвав их самыми злыми людьми в мире.

В своем посте в Instragram Панин вспомнил, как впервые услышал о смерти актрисы Натальи Крачковской. Тогда он решил прочитать комментарии под некрологом и "не поверил своим глазам".

"Кроме добрых слов в адрес актрисы, там было огромное количество гадостей. <…> Откуда столько злости!!!! Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!" — возмутился актер.

Панин также напомнил о девочке Ксюше с пороком сердца, репост о помощи которой он опубликовал ранее.

"Они оставляют сотни тупых комментариев <...>, а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид, что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя", — резюмировал он.

Позже пост пропал, а затем артист продублировал его и сообщил, что его публикации удаляют.

Это не первый случай, когда Алексей Панин критикует соотечественников и страну. Он уже называл Россию "грязной и уголовной", а россиян — идиотами.

Источник: RIA Novosti

Фото: instagram.com

Комментарии 8
Лапуля1 час назад
Конченная, спившаяся, извращённая мразь. Был человек и весь вышел. По поводу умирающей девочки не ублюдку рассуждать. На сайте "Руссфонда" для больных деток собирают миллионы на лечение за несколько часов. Кто хочет может зайти посмотреть, там все четко видно.Плохие люди есть в любой нации, хороших все равно больше! Просто они не лезут из каждого утюга, как обдолбанный наркоша Панин.
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Прочитал свой пост1 час назад
Прав будет тогда, когда ему шею свернут за "злобных уродцев" и зоофилию. Да, и за другие подвиги...
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Это2 часа назад
этот зоофил что ли? Как ему шею не свернули ещё...
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