﻿ Панин назвал россиян "злобными уродцами", Mixnews.lv

Российский актер Алексей Панин раскритиковал россиян, назвав их самыми злыми людьми в мире.

В своем посте в Instragram Панин вспомнил, как впервые услышал о смерти актрисы Натальи Крачковской. Тогда он решил прочитать комментарии под некрологом и "не поверил своим глазам".

"Кроме добрых слов в адрес актрисы, там было огромное количество гадостей. <…> Откуда столько злости!!!! Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!" — возмутился актер.

Панин также напомнил о девочке Ксюше с пороком сердца, репост о помощи которой он опубликовал ранее.

"Они оставляют сотни тупых комментариев <...>, а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид, что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя", — резюмировал он.

Позже пост пропал, а затем артист продублировал его и сообщил, что его публикации удаляют.

Это не первый случай, когда Алексей Панин критикует соотечественников и страну. Он уже называл Россию "грязной и уголовной", а россиян — идиотами.

Источник: RIA Novosti

Фото: instagram.com