﻿ Кризис в Алжире: после протестов бессменный президент ушел в отставку, Mixnews.lv

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Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Бутефлика уведомил Конституционный совет о своем решении.

Как отмечается, заседание совета по отставке президента Алжира состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что армия Алжира потребовала немедленного применения статьи 102 конституции страны о недееспособности президента Абдельазиза Бутефлики, передает ТАСС.

Об этом заявил начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах.

По его словам, в настоящее время необходимо немедленное конституционное решение.

Восьмидесятидвухлетний алжирский лидер бессменно находился у власти с 1999 года. Принять участие в очередных, пятых по счету выборах Бутефлике помешали массовые народные протесты, в результате которых он принял решение уйти в отставку.

Согласно 102 статье конституции Алжира, президент в случае, если по состоянию здоровья не может далее исполнять свои обязанности, имеет право обратиться к Конституционному совету, который собирается на специальное заседание и рассматривает его прошение. Затем парламент страны голосует по вопросу досрочного ухода президента.

В случае отставки Бутефлики, его функции согласно закону на ближайшие три месяца возьмет на себя спикер Совета нации (сената) Абделькадер Бенсалех. В течение этого периода должны быть назначены и проведены президентские выборы. Эксперты считают, что такой сценарий является лучшим выходом, поскольку после истечения президентского срока Бутефлики 28 апреля его нахождение в этой должности считалось бы неконституционным.

Источник: Газета.ру