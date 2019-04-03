﻿ Музыканты Швеции призвали бойкотировать израильское "Евровидение", Mixnews.lv

Музыканты Швеции призвали бойкотировать израильское "Евровидение" (2)
В мире | 3 апреля 2019 года, 09:05
Более 170 музыкантов и деятелей культуры Швеции выступили с предложением бойкотировать международный песенный конкурс «Евровидение», который в нынешнем году пройдет в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщает Aftonbladet.
Активисты подчеркнули, что Израиль проводит у себя песенный конкурс, чтобы «скрыть преступления против палестинского народа». В связи с этим они призвали международное сообщество отказаться от участия в «Евровидении».
Ранее сообщалось, что безопасность «Евровидения» в Израиле беспокоит организаторов конкурса.
Источник: Газета.ру
Израиль - это террористическая страна, которая убивает мирных сирийцев и палестинцев, да ещё и захватывает чужие территории!!! Как вообще можно там проводить международные мероприятия??? ОДНОЗНАЧНО - БОЙКОТ!!!!
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Очередное доказательство того, что Евровидение - политический проект, а вовсе не песенный конкурс.
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