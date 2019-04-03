﻿ Музыканты Швеции призвали бойкотировать израильское "Евровидение", Mixnews.lv

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Более 170 музыкантов и деятелей культуры Швеции выступили с предложением бойкотировать международный песенный конкурс «Евровидение», который в нынешнем году пройдет в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщает Aftonbladet.

Активисты подчеркнули, что Израиль проводит у себя песенный конкурс, чтобы «скрыть преступления против палестинского народа». В связи с этим они призвали международное сообщество отказаться от участия в «Евровидении».

Ранее сообщалось, что безопасность «Евровидения» в Израиле беспокоит организаторов конкурса.

Источник: Газета.ру