﻿ Порошенко больше других кандидатов потратил на агитацию на выборах, Mixnews.lv

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Порошенко больше других кандидатов потратил на агитацию на выборах (4)

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В мире | 3 апреля 2019 года, 07:04

Лидер Украины Петр Порошенко в ходе избирательной кампании потратил больше других кандидатов на пост главы государства. Данные финансовой отчётности участников выборов опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

По данным ЦИК, украинский лидер в целом потратил 415,6 миллиона гривен (15,2 миллиона долларов). Это почти в девять раз больше, чем кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, затраты которого составили 95,4 миллиона гривен (3,5 миллиона долларов).

Как уточняется, Порошенко в основном тратил средства из собственного бюджета, в то время как за агитацию Юлии Тимошенко платила её партия "Батьковщина".

Судя по отчётности, у Зеленского большая часть фонда состоит из взносов физических лиц, но есть и определённый процент его собственных денег, а также средства партии и юрлиц.

Источник: L!FE

Фото: ru.wikipedia.org

Комментарии 4
Вот16 минут назад
Этот Порося потратил бабло на подкуп избирателей, не стесняясь даже, мерзкое хрюкало, которому место в тюрьме за убийство мирных жителей.
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Alex17 минут назад
А сколько ещё на "лапу дал" подручным по стране ? Об этом история умалчивает...
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Ej 37 минут назад
gulet.
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