﻿ Порошенко больше других кандидатов потратил на агитацию на выборах, Mixnews.lv

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Лидер Украины Петр Порошенко в ходе избирательной кампании потратил больше других кандидатов на пост главы государства. Данные финансовой отчётности участников выборов опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

По данным ЦИК, украинский лидер в целом потратил 415,6 миллиона гривен (15,2 миллиона долларов). Это почти в девять раз больше, чем кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, затраты которого составили 95,4 миллиона гривен (3,5 миллиона долларов).

Как уточняется, Порошенко в основном тратил средства из собственного бюджета, в то время как за агитацию Юлии Тимошенко платила её партия "Батьковщина".

Судя по отчётности, у Зеленского большая часть фонда состоит из взносов физических лиц, но есть и определённый процент его собственных денег, а также средства партии и юрлиц.

Источник: L!FE

Фото: ru.wikipedia.org