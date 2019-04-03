﻿ Трамп рассказал о новом слогане на выборах в 2020 году, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет слоган его предвыборной кампании в 2020 году, сообщает пресс-служба Белого дома.

Он подчеркнул, что фраза "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой") была очень удачной.

"Я думаю, что это будет Keep America Great ("Сохраним Америку великой")", — отметил Трамп во время выступления перед Национальным республиканским комитетом конгресса.

Затем американский лидер провел голосование, какая фраза лучше, и мнения собравшихся разделились. Тогда глава США заявил, что, возможно, будет использовать обе, поскольку не хочет терять выигрышный слоган предыдущей кампании.

Источник: Газета.ru

Фото: thejournal.ie/Jae C. Hong