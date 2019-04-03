﻿ В Новой Зеландии после теракта в мечетях начнут выкупать оружие у населения, Mixnews.lv

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Власти Новой Зеландии решили выкупить стрелковое оружие, находящееся на руках у граждан. Такое решение принято после бойни, произошедшей в двух мечетях города Крайстчерч 14 марта. Предполагается, что на выкуп оружия потребуется около 300 миллионов новозеландских долларов (свыше 200 млн долларов США), пишет The Guardian.

Ранее премьер-министр Джасинда Ардерн называла меньшую сумму затрат на эти цели - от 100 до 200 миллионов новозеландских долларов. Но, по словам заместителя премьер-министра Новой Зеландии Уинстона Питерса, надо "готовиться к худшему".

1 апреля в парламенте страны представили изменения в правила владения огнестрельным оружием. Депутаты обсудят их в ближайшее время. Глава полиции Стюарт Нэш заявил, выступая в парламенте, что владение оружием является не правом, а привилегией.

Согласно законопроекту, многие виды полуавтоматических винтовок запрещаются, а до сентября 2019 года новозеландцы должны будут разоружиться, сдав "стволы" в полицию. Исключение сделано только для ружей калибра 22, а также оружия с магазинами на пять и меньше патронов. За нарушения закона могут приговорить к тюремному сроку: от двух лет тюрьмы за хранение запрещенного оружия, до семи лет лишения свободы за его наведение на человека.

Сегодня в Новой Зеландии огнестрельное оружие можно купить через интернет. А обладать им может любой гражданин со специальной лицензией начиная с 16 лет, пишет "Сноб".

Днем 15 марта в мечетях Аль-Нур и Линвуд, расположенных в Крайстчерче по соседству, сразу после дневной молитвы произошла стрельба. В результате нападения 50 человек погибли, 50 пострадали.

Источник: NEWSru.com