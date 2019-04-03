﻿ Отель в Британии предложил постояльцам йогу в компании лемуров, Mixnews.lv

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Отель Armathwaite Hall Hotel & Spa в британском графстве Камбрия предложил постояльцам новую услугу — занятия йогой в компании лемуров. Об этом пишет Telegraph.

Занятия получили название "лемога". Кроме тех, кто остановился в отеле, в них участвуют несколько кошачьих лемуров. Они живут на территории заповедника, который находится рядом с гостиницей.

На такую идею администрацию отеля натолкнула поза, которую принимают лемуры, когда греются на солнце. Она очень похожа на знаменитую позу лотоса из йоги.

Еще одна цель "лемоги" — познакомить людей с представителями дикой природы.

""Лемога" помогает нашим гостям почувствовать себя одним целым с природой и одновременно познакомиться с лемурами", — рассказала владелец отеля Кэролин Грейвс.

Telegraph напоминает, что несколько лет назад стал популярен другой вид йоги — с козликами.

Скриншот: Youtube/REAL THINGTV CH2